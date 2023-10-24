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Хрисанф Иванович

Место рождения

Комарно

Дата рождения

12.04.1805 ст.

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1805 ст.

Отец: Иван Лаврентьевич

Мать: Авдотья Степановна

Комарно
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFR-ZFP?i=329&wc=Q866-NPL%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378161901&cc=1921824 РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-4B1... Показать все
Бракосочетание
23.01.1821 ст.

Жена: Прасковья Аввакумовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PMS-ZZT?i=445&wc=Q866-K38%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378408501&cc=1921824
Рождение ребёнка
1823

Сын: Антон Хрисанфович

Мать ребёнка: Прасковья Аввакумовна

Рождение ребёнка
28.07.1827 ст.

Дочь: Смирнова Евдокия Хрисанфовна

Мать ребёнка: Прасковья Аввакумовна

Старое Комарно, Удомельский, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFP-JQP?i=68&wc=Q866-NBG%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378316301&cc=1921824 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-974G?i=746&... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1829

Дочь: Устинья Хриснафовна

Мать ребёнка: Прасковья Аввакумовна

Старое Комарно, Удомельский, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-LPJ?i=353&cc=1921824
Рождение ребёнка
29.05.1837

Сын: Дорофей Хрисанфович

Мать ребёнка: Прасковья Аввакумовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-3ZR?i=1226&cc=1921824
Смерть
1838
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