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Иванов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1929

Дата смерти

13.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1929

Отец: Иванов Василий Нестерович

Мать: Иванова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дивеева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфентьева Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Смерть
13.08.1994
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