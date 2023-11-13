Иванов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1929
Дата смерти13.08.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1929
Отец: Иванов Василий Нестерович
Мать: Иванова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивеева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфентьева Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Смерть
13.08.1994