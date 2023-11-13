Иванов Василий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Нестер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1929

Сын: Иванов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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