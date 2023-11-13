Иванов Василий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Нестер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1929
Сын: Иванов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Прасковья
Смерть
Неизвестно