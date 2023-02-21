Ковалько Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ковалько Барбара
Рождение ребёнка
04.04.1960
Сын: Ковалько Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалько Людмила Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалько Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалько Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно