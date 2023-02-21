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Ковалько Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ковалько Барбара

Рождение ребёнка
04.04.1960

Сын: Ковалько Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалько Людмила Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалько Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалько Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалько Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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