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Ковалько Александр Афанасьевич
Ковалько Александр Афанасьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Ковалько Афанасий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ковалько Афанасий
Мать: не указана
Смерть
1992
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