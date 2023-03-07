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(Селезнев) Феодосия

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1782

Дата смерти

07.07.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Илья Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Петр Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Терентий Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Звягина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев Елисей Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Ольховатка с.
Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Крылова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Комаровская Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Рудакова Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Смерть
07.07.1838
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