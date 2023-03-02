Нор (Веркина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нор (Веркина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

29.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркина Матрона Петровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Нор Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич

Рождение ребёнка
17.06.1890

Сын: Нор Леонтий Поликарпович

Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1892

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич

Рождение ребёнка
16.05.1896

Дочь: Извекова Елена (Лёля) Поликарповна

Отец ребёнка: Нор Поликарп Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нор Поликарп Андреевич

Смерть
29.12.1944
Похороны
Неизвестно
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