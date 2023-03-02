Нор Поликарп Андреевич 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Нор Поликарп Андреевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1864, Бердянск

умер 1918, Бердянск

Отец
Нор Андрей Максимович1841 г.р.
Мать
Нор Анна Фёдоровна1835 г.р.
Супруги
Нор (Веркина) Зинаида Ивановна1870 г.р.
Дети
Нор Григорий Поликарпович1888 г.р.
Нор Леонтий Поликарпович17.06.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Нор Андрей Максимович

Мать: Нор Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1888

Сын: Нор Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1890

Сын: Нор Леонтий Поликарпович

Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1892

Дочь: (Нор) Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1896

Дочь: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна

Смерть
1918

Похороны
Неизвестно

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