Нор Поликарп Андреевич
мужской, родился 1864, Бердянск
умер 1918, Бердянск
ОтецНор Андрей Максимович1841 г.р.
МатьНор Анна Фёдоровна1835 г.р.
Супруги
Нор (Веркина) Зинаида Ивановна1870 г.р.
Дети
Нор Григорий Поликарпович1888 г.р.
Нор Леонтий Поликарпович17.06.1890 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Нор Андрей Максимович
Мать: Нор Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Нор Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1890
Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1892
Дочь: (Нор) Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1896
Дочь: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна
Мать ребёнка: Нор (Веркина) Зинаида Ивановна
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно