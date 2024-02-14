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Уразов Афлятун Вагапович

Место рождения

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)

Дата рождения

1825

Дата смерти

30.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Уразов Абдулвагап Уразлин

Мать: Гулялиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибитабиба Сагетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хусаинова) Хадичабану

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Мать ребёнка: (Хусаинова) Хадичабану

Рождение ребёнка
24.12.1891

Сын: Уразов Гусман Афлятун Улы

Мать ребёнка: Бибитабиба Сагетдин Кызы

Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Уразов Абдулла Афлятун Улы

Мать ребёнка: Бибитабиба Сагетдин Кызы

Смерть
30.03.1912

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