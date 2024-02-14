Уразов Афлятун Вагапович
Место рожденияТатарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Дата рождения1825
Дата смерти30.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Уразов Абдулвагап Уразлин
Мать: Гулялиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибитабиба Сагетдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Хусаинова) Хадичабану
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Мать ребёнка: (Хусаинова) Хадичабану
Рождение ребёнка
24.12.1891
Сын: Уразов Гусман Афлятун Улы
Мать ребёнка: Бибитабиба Сагетдин Кызы
Рождение ребёнка
11.06.1895
Сын: Уразов Абдулла Афлятун Улы
Мать ребёнка: Бибитабиба Сагетдин Кызы
Смерть
30.03.1912