Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Уразов Афлятун Вагапович

Мать: (Хусаинова) Хадичабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Ибрагим

Мать ребёнка: Уразова Факиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уразов) Мастура

Мать ребёнка: Уразова Факиха

Рождение ребёнка
03.12.1894

Сын: Уразов Сидик Мухаметсадык Улы

Мать ребёнка: Уразова Факиха

Рождение ребёнка
15.04.1909

Сын: Уразов Хусаин

Мать ребёнка: Уразова Факиха

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Уразов Сулейман Садыкович

Мать ребёнка: Уразова Факиха

Смерть
Неизвестно

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