Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Уразов Афлятун Вагапович
Мать: (Хусаинова) Хадичабану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразов Ибрагим
Мать ребёнка: Уразова Факиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уразов) Мастура
Мать ребёнка: Уразова Факиха
Рождение ребёнка
03.12.1894
Сын: Уразов Сидик Мухаметсадык Улы
Мать ребёнка: Уразова Факиха
Рождение ребёнка
15.04.1909
Сын: Уразов Хусаин
Мать ребёнка: Уразова Факиха
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Уразов Сулейман Садыкович
Мать ребёнка: Уразова Факиха