Михайлюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1923
Мать ребёнка: Михайлюк Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Михайлюк Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиливера Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Михайлюк Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Михайлюк Елена
Смерть
Неизвестно