Михайлюк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1923

Сын: Михайлюк Михаил Иванович

Мать ребёнка: Михайлюк Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Михайлюк Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиливера Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Михайлюк Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Михайлюк Елена

Смерть
Неизвестно