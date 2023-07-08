Михайлюк Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюк Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1923

Сын: Михайлюк Михаил Иванович

Отец ребёнка: Михайлюк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Михайлюк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиливера Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Михайлюк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлюк Иван

Смерть
Неизвестно
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