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Тит Иванов

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван малой

Мать: Феодосия Ильина

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1824

Жена: Зиновия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1831

Сын: Иван Титов

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1833

Дочь: Ксения Титова

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1835

Дочь: Евгения Титова

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1838

Сын: Тихон Титов

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1839

Сын: Фёдор Титов

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1842

Сын: Павел Титов

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1844

Дочь: Акилина Титова

Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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