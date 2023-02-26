Тит Иванов
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван малой
Мать: Феодосия Ильина
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1824
Жена: Зиновия (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1831
Сын: Иван Титов
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1833
Дочь: Ксения Титова
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1835
Дочь: Евгения Титова
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1838
Сын: Тихон Титов
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1839
Сын: Фёдор Титов
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1842
Сын: Павел Титов
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1844
Дочь: Акилина Титова
Мать ребёнка: Зиновия (Иванова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно