Феодосия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Агей Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1799
Сын: Игнатий Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1802
Сын: Григорий ст
Отец ребёнка: Иван малой
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тит Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1807
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван малой
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1808
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван малой
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван малой
Смерть
Неизвестно