Феодосия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Агей Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1799

Сын: Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1802

Сын: Григорий ст

Отец ребёнка: Иван малой

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тит Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1807

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван малой

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1808

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван малой

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван малой

Смерть
Неизвестно
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