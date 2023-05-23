Кудеева (Джабарова) Алимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудеева (Джабарова) Алимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1915

Дата смерти

12.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1952

Дочь: Миняфаева Сания

Отец ребёнка: Кудеев Ахмет (Ахмят Ахмед) (Ахмят, Ахмед)

Сталинград, СССР
Смерть
12.02.1987
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область