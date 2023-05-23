Кудеева (Джабарова) Алимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1915
Дата смерти12.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1952
Дочь: Миняфаева Сания
Отец ребёнка: Кудеев Ахмет (Ахмят Ахмед) (Ахмят, Ахмед)
Сталинград, СССР
Смерть
12.02.1987
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область