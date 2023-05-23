Кудеев Ахмет (Ахмят Ахмед) (Ахмят, Ахмед)
Место рожденияЦарицын, Российская Империя
Дата рождения1906
Дата смерти12.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Царицын, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.08.1952
Дочь: Миняфаева Сания
Мать ребёнка: Кудеева Алимя
Сталинград, СССР
Смерть
12.05.1971
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ворошиловское кладбище, Волгоград