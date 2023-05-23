Кудеев Ахмет (Ахмят Ахмед) (Ахмят, Ахмед) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудеев Ахмет (Ахмят Ахмед) (Ахмят, Ахмед)

Место рождения

Царицын, Российская Империя

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Царицын, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.08.1952

Дочь: Миняфаева Сания

Мать ребёнка: Кудеева Алимя

Сталинград, СССР
Смерть
12.05.1971
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ворошиловское кладбище, Волгоград