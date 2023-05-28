Камнева Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камнева Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Камнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Камнев Иван Дмитриевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Камнев Тит Иванович

Отец ребёнка: Камнев Иван Дмитриевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Камнев Клементий Иванович

Отец ребёнка: Камнев Иван Дмитриевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камнев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно