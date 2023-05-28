Камнева Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Камнев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Камнев Тит Иванович
Отец ребёнка: Камнев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Камнев Клементий Иванович
Отец ребёнка: Камнев Иван Дмитриевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно