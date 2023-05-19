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Камнев Иван Дмитриевич

Место рождения

Перти-губа, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Камнев Дмитрий Яковлевич

Мать: Камнева Евдокия Ануфриевна

Перти-губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Камнев Василий Иванович

Мать ребёнка: Камнева Парасковья Васильевна

Перти-губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Камнев Тит Иванович

Мать ребёнка: Камнева Парасковья Васильевна

Перти-губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Камнев Клементий Иванович

Мать ребёнка: Камнева Парасковья Васильевна

Перти-губа, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камнева Парасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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