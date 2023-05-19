Камнев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Камнева Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Камнев Тит Иванович
Мать ребёнка: Камнева Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Камнев Клементий Иванович
Мать ребёнка: Камнева Парасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно