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Соколов Стефан Власов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Соколов Власий (Агафонов)

Мать: Соколова Дария Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.09.1895

Жена: Соколова Пелагея (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1895
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Соколов Василий Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1911

Сын: Соколов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1914

Сын: Соколов Константин Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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