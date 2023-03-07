Соколов Стефан Власов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Соколов Власий (Агафонов)
Мать: Соколова Дария Акимова
Бракосочетание
24.09.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1895
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)
Рождение ребёнка
24.12.1898
Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)
Рождение ребёнка
23.02.1911
Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)
Рождение ребёнка
18.12.1914
Сын: Соколов Константин Стефанов
Мать ребёнка: Соколова Пелагея (Демидова)
Смерть
Неизвестно