Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Тарасович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь Тарасович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Тарасович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Тарасович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно