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Петр Тарасович
Петр Тарасович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тарас
Мать
(Коваленко) Наталья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Тарас
Мать:
Наталья Ивановна
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