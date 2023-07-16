(Коваленко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коваленко) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Иван

Мать: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Тарасович

Отец ребёнка: Тарас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь Тарасович

Отец ребёнка: Тарас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Тарасович

Отец ребёнка: Тарас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Тарасович

Отец ребёнка: Тарас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас

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