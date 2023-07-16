(Коваленко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Иван
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений Тарасович
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь Тарасович
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Тарасович
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Тарасович
Отец ребёнка: Тарас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас