Глебов Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Михаил Матвеевич

Глебов Михаил Матвеевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Жена: Евдокия Никитична

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Матвеевич Зашейково крестьянская девица Евдокия Никитична по жениху Болотьк... Показать все
Поручитель
17.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.

Сын: Глебов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.