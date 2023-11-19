Глебов Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Жена: Евдокия Никитична
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Матвеевич Зашейково крестьянская девица Евдокия Никитична по жениху Болотьк... Показать все
Поручитель
17.01.1911 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно