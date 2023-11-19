Глебов Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.07.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.07.1911 ст.
Отец: Глебов Михаил Матвеевич
Мать: Евдокия Никитична
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно