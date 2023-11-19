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Глебов Илья Михайлович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
17.07.1911 ст.

Отец: Глебов Михаил Матвеевич

Мать: Евдокия Никитична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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