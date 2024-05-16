Котков Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Котков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашаева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1932
Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна
Смерть
1963