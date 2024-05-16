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Котков Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Котков Дмитрий

Мать: Коткова Оксинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашаева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Котков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1932

Сын: Котков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Коткова Татьяна Васильевна

Смерть
1963

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