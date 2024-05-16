Коткова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашаева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Котков Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Котков Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Котков Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1932
Отец ребёнка: Котков Алексей Дмитриевич
Смерть
1962