Беляева (Бычкова) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти19.09.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1860
Рождение ребёнка
24.08.1862
Дочь: Полуляхова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович
Рождение ребёнка
23.02.1867
Дочь: Калина Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович
Рождение ребёнка
13.03.1869
Дочь: Загурская Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Беляев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1883