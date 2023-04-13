Беляева (Бычкова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Бычкова) Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

19.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Беляев Григорий Борисович

Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Полуляхова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович

Рождение ребёнка
23.02.1867

Дочь: Калина Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович

Рождение ребёнка
13.03.1869

Дочь: Загурская Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Беляев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Беляев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1883
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