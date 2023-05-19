Калина (Беляева) Марина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1867
Отец: Беляев Григорий Борисович
Мать: Беляева Марфа Павловна
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
1888
Сын: Калина Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Калина Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Калина Григорий Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно