Калина (Беляева) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина (Беляева) Марина Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

23.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1867

Отец: Беляев Григорий Борисович

Мать: Беляева Марфа Павловна

Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Калина Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Калина Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Калина Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Калина Григорий Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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