Ермолаев Александр Яковлевич
Место рожденияд. Александровка Анжеро-Судженского района
Дата рождения30.08.1909
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909
Отец: Ермолаев Яков
Мать: Ермолаева Татьяна
д. Александровка Анжеро-Судженского района
Рождение ребёнка
04.08.1933
Сын: Ермолаев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Ермолаева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Чеснокова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Мария Трофимовна
д. Александровка Анжеро-Судженского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1942
Московская область