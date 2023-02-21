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Ермолаев Александр Яковлевич

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Место рождения

д. Александровка Анжеро-Судженского района

Дата рождения

30.08.1909

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909

Отец: Ермолаев Яков

Мать: Ермолаева Татьяна

д. Александровка Анжеро-Судженского района
Рождение ребёнка
04.08.1933

Сын: Ермолаев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Ермолаева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Чеснокова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Мария Трофимовна

д. Александровка Анжеро-Судженского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Мария Трофимовна

Смерть
17.01.1942
Московская область
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