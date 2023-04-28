Перехватова (Любимова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Любимова) Дарья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

04.05.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Любимовъ Иванъ

Мать: Любимова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1785

Муж: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Перехватовъ Павелъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1800

Сын: Перехватовъ Василий

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Колкотина Авдотья

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1804

Дочь: Перехватова Ксения

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1805

Сын: Перехватовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1808

Дочь: Перехватова Марья

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1810

Сын: Перехватовъ Федоръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1811

Сын: Перехватовъ Никита

Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.05.1850
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