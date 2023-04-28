Перехватова (Любимова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти04.05.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Любимовъ Иванъ
Мать: Любимова Катерина
Бракосочетание
20.01.1785
Муж: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
1798
Сын: Перехватовъ Павелъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
18.03.1800
Сын: Перехватовъ Василий
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Колкотина Авдотья
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
16.01.1804
Дочь: Перехватова Ксения
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
13.10.1805
Сын: Перехватовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
27.07.1808
Дочь: Перехватова Марья
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
08.06.1810
Сын: Перехватовъ Федоръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Рождение ребёнка
13.08.1811
Сын: Перехватовъ Никита
Отец ребёнка: Перехватовъ Евсей
Смерть
04.05.1850