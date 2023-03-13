Любимова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Михаилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Перехватова Дарья
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Любимовъ Илья
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Иванъ