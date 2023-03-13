Любимова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Перехватова Дарья

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Любимовъ Илья

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Иванъ

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