Рогозин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: Марья

Рождение
1739

Отец: Рогозин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Рогозин Лаврентий

Мать ребёнка: Марья

Место жительства
1795
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
Неизвестно
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