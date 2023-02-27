Рогозин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: Марья
Рождение
1739
Отец: Рогозин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Рогозин Лаврентий
Мать ребёнка: Марья
Место жительства
1795
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
Неизвестно