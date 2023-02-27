Рогозин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Рогозин Ефрем
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Рогозин Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Рогозин Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Рогозин Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1788
Отец: Рогозин Фома
Мать: (Рогозина) Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно