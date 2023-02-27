Рогозин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730

Сын: Рогозин Ефрем

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Рогозин Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Рогозин Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Рогозин Максим

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1788

Отец: Рогозин Фома

Мать: (Рогозина) Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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