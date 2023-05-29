Рогозина Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рогозин Лаврентий

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рогозин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Место жительства
1795
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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