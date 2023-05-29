Рогозина Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Рогозин Лаврентий
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Рогозин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Место жительства
1795
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно