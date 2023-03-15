Рыбинский Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти03.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1916
Сын: Рыбинский Григорий
Мать ребёнка: Рыбинская Сарра
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рыбинский Борис
Мать ребёнка: Рыбинская Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Рыбинская Сарра
Смерть
03.02.1940
было 74