Рыбинский Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

03.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1916

Сын: Рыбинский Григорий

Мать ребёнка: Рыбинская Сарра

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рыбинский Борис

Мать ребёнка: Рыбинская Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Рыбинская Сарра

Смерть
03.02.1940
было 74
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