Рыбинский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1916
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1916
Отец: Рыбинский Моисей
Мать: Рыбинская Сарра
Рождение ребёнка
02.03.1937
Сын: Рыбинский Анатолий
Мать ребёнка: Рыбинская Ксения
Рождение ребёнка
14.09.1939
Рождение ребёнка
19.07.1942
Рождение ребёнка
08.05.1945
Сын: Рыбинский Борис
Мать ребёнка: Рыбинская Ксения
Рождение ребёнка
08.02.1949
Смерть
1999
Родился в 1917 году, 1916 - по документам.