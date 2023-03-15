Рыбинский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1916

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1937 г.р.
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1945 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1916

Отец: Рыбинский Моисей

Мать: Рыбинская Сарра

Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Рыбинский Анатолий

Мать ребёнка: Рыбинская Ксения

Рождение ребёнка
14.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбинская Ксения

Рождение ребёнка
19.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбинская Ксения

Рождение ребёнка
08.05.1945

Сын: Рыбинский Борис

Мать ребёнка: Рыбинская Ксения

Рождение ребёнка
08.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбинская Ксения

Смерть
1999
Родился в 1917 году, 1916 - по документам.
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