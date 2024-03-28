Масленникова (Авдеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Авдеев Зотик
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1859
Муж: Масленников Алексей
Вступил в брак впервые
Рождение ребёнка
20.01.1861
Сын: Масленников Антоний
Отец ребёнка: Масленников Алексей
Рождение ребёнка
20.01.1861
Сын: Масленников Антон
Отец ребёнка: Масленников Алексей
Рождение ребёнка
02.01.1863
Сын: Масленников Василий
Отец ребёнка: Масленников Алексей
Рождение ребёнка
08.02.1865
Дочь: (Масленникова) Анна
Отец ребёнка: Масленников Алексей
Рождение ребёнка
22.02.1867
Дочь: (Масленникова) Евдокия
Отец ребёнка: Масленников Алексей
Рождение ребёнка
01.01.1869
Сын: Масленников Петр
Отец ребёнка: Масленников Алексей
Смерть
Неизвестно