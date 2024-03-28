Масленникова (Авдеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленникова (Авдеева) Александра

Масленникова (Авдеева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Авдеев Зотик

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Масленников Алексей

Вступил в брак впервые
Рождение ребёнка
20.01.1861

Сын: Масленников Антоний

Отец ребёнка: Масленников Алексей

Рождение ребёнка
20.01.1861

Сын: Масленников Антон

Отец ребёнка: Масленников Алексей

Рождение ребёнка
02.01.1863

Сын: Масленников Василий

Отец ребёнка: Масленников Алексей

Рождение ребёнка
08.02.1865

Дочь: (Масленникова) Анна

Отец ребёнка: Масленников Алексей

Рождение ребёнка
22.02.1867

Дочь: (Масленникова) Евдокия

Отец ребёнка: Масленников Алексей

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Масленников Петр

Отец ребёнка: Масленников Алексей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.