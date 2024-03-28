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Масленников Василий

Место рождения

Никольская церковь, ст.Провоторская

Дата рождения

02.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1863

Отец: Масленников Алексей

Мать: Масленникова (Авдеева) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Анна

Рождение ребёнка
20.11.1895

Дочь: (Масленникова) Екатерина

Мать ребёнка: Масленникова Анна

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: (Масленникова) Александра

Мать ребёнка: Масленникова Анна

Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: (Масленникова) Клавдия

Мать ребёнка: Масленникова Анна

Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Масленников Петр

Мать ребёнка: Масленникова Анна

Рождение ребёнка
08.11.1904

Сын: Масленников Михаил

Мать ребёнка: Масленникова Анна

Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: (Масленникова) Любовь

Мать ребёнка: Масленникова Анна

Смерть
Неизвестно

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