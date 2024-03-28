Масленников Василий
Место рожденияНикольская церковь, ст.Провоторская
Дата рождения02.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масленникова Анна
Рождение ребёнка
20.11.1895
Дочь: (Масленникова) Екатерина
Мать ребёнка: Масленникова Анна
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: (Масленникова) Александра
Мать ребёнка: Масленникова Анна
Рождение ребёнка
05.05.1901
Дочь: (Масленникова) Клавдия
Мать ребёнка: Масленникова Анна
Рождение ребёнка
19.06.1902
Сын: Масленников Петр
Мать ребёнка: Масленникова Анна
Рождение ребёнка
08.11.1904
Сын: Масленников Михаил
Мать ребёнка: Масленникова Анна
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: (Масленникова) Любовь
Мать ребёнка: Масленникова Анна
Смерть
Неизвестно