Мельникова (Соболева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Соболева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1922

Дата смерти

23.08.2016

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1922

Отец: Соболев (сын Поляка) Сергей

Мать: Соболева Нина

Рождение ребёнка
26.06.1950

Сын: Мельников Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Мельников Евгений

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Евгений

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Евгений

Смерть
23.08.2016
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь