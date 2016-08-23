Мельникова (Соболева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1922
Дата смерти23.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1922
Отец: Соболев (сын Поляка) Сергей
Мать: Соболева Нина
Рождение ребёнка
26.06.1950
Сын: Мельников Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Мельников Евгений
Рождение ребёнка
18.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Евгений
Смерть
23.08.2016
Причина смерти: Болезнь