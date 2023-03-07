Слесарев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлесарев Иван Андреевич

Слесарев Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слесарев Андрей Дорофеевич

Мать: Слесарева Прасковья (Семенова)

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
Рождение ребёнка
27.12.1905

Сын: Слесарев Федор Иванович

Мать ребёнка: Слесарева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слесарева Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close