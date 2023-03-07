Слесарев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
Рождение ребёнка
27.12.1905
Мать ребёнка: Слесарева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слесарева Александра
Смерть
Неизвестно