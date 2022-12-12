Слесарева Прасковья (Семенова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева Прасковья (Семенова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слесарев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Слесарев Андрей Дорофеевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
Смерть
1905
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
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