Слесарева Прасковья (Семенова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слесарев Андрей Дорофеевич
Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
Смерть
1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси