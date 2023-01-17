Слесарев Андрей Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарев Андрей Дорофеевич

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Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слесарев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Слесарева Прасковья (Семенова)

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Витебская губерния Невельский уезд Гультяевская волость деревня Рамуси
Смерть
Неизвестно
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