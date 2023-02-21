Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Большой

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Осип Степанов

Отец ребёнка: Степан Большой

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Степан Большой

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Степанова

Отец ребёнка: Степан Большой

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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