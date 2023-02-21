Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Большой
Рождение ребёнка
1809
Сын: Осип Степанов
Отец ребёнка: Степан Большой
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лукерья Степанова
Отец ребёнка: Степан Большой
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Степанова
Отец ребёнка: Степан Большой
Смерть
Неизвестно