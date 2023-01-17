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Степан Большой

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Место рождения

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кузьма Дорофеев

Мать: Агафья

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: Степанида

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Осип Степанов

Мать ребёнка: Степанида

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лукерья Степанова

Мать ребёнка: Степанида

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Степанова

Мать ребёнка: Степанида

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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