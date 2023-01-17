Степан Большой
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Кузьма Дорофеев
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1809
Сын: Осип Степанов
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лукерья Степанова
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Степанова
Мать ребёнка: Степанида
Смерть
Неизвестно