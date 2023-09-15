Молодых (Руднева) Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых (Руднева) Марфа Яковлева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руднев Яков Матвеев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мелихова Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.03.1886

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1888

Сын: Молодых Хрисанф Гаврилов

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1889

Дочь: Левашева Елизавета Гаврилова

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1892

Сын: Молодых Арсений Гаврилов

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.05.1893

Дочь: мертворожденная

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Зеновия Гаврилова

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1897

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Гавриил Иванов

Смерть
Неизвестно
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