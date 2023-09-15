Молодых (Руднева) Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руднев Яков Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мелихова Пелагея Гаврилова
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
14.03.1886
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1888
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1889
Дочь: Левашева Елизавета Гаврилова
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1892
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1893
Дочь: мертворожденная
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1894
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Зеновия Гаврилова
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1897
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Молодых Гавриил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно