Мелихова (Молодых) Пелагея Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Молодых Гавриил Иванов
Мать: Молодых Марфа Яковлева
Бракосочетание
27.10.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1901
Сын: Мелихов Иван Иванов
Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов
Рождение ребёнка
?.04.1909
Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов
Рождение ребёнка
10.09.1911
Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов
Рождение ребёнка
17.03.1917
Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов
Смерть
Неизвестно