Мелихова (Молодых) Пелагея Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Молодых) Пелагея Гаврилова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Молодых Гавриил Иванов

Мать: Молодых Марфа Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1900

Муж: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1901

Сын: Мелихов Иван Иванов

Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.04.1909

Сын: Мелихов Василий Иванов

Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Мелихов Никита Иванов

Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1917

Сын: Мелихов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Мелихов Иван Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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