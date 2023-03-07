Фесенко (Фисенко) (Деркачёва) Марфа Германовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1877
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Деркачёв Герман Тимофеевич
Мать: Наталья Гордеевна
Сын: Фесенко (фисенко) Николай Владимирович
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Дочь: Кащеева Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Сын: Фисенко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Дочь: Феодора Владимировна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Дочь: Ефросинья Владимировна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Сергий Владимирович
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич