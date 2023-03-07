Фесенко (Фисенко) (Деркачёва) Марфа Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко (Фисенко) (Деркачёва) Марфа Германовна

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.07.1877

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1877

Отец: Деркачёв Герман Тимофеевич

Мать: Наталья Гордеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
02.07.1877
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:государственный крестьянин Петр Михайлович Фисенков и Христина Семеновна дочь Лупенкова
Бракосочетание
10.?.1896

Муж: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Фесенко (фисенко) Николай Владимирович

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1901

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1904

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1906

Сын: Фесенко (фисенко) Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: Кащеева Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Фисенко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Феодора Владимировна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1917

Дочь: Ефросинья Владимировна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Фесенко (фисенко) Сергий Владимирович

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1965
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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