Наталья Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Отец ребёнка: Деркачёв Герман Тимофеевич
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно