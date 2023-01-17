Фесенко (Фисенко) Владимир Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Фесенко (фисенко) Матвей
Мать: не указана
Сын: Фесенко (фисенко) Николай Владимирович
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Сын: Фесенко (фисенко) Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Дочь: Кащеева Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Сын: Фисенко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Дочь: Феодора Владимировна
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Дочь: Ефросинья Владимировна
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна
Сын: Фесенко (фисенко) Сергий Владимирович
Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна