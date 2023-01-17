Фесенко (Фисенко) Владимир Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко (Фисенко) Владимир Матвеевич

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Фесенко (фисенко) Матвей

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.?.1896

Жена: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Фесенко (фисенко) Николай Владимирович

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1901

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1904

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1906

Сын: Фесенко (фисенко) Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: Кащеева Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Фисенко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Феодора Владимировна

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1917

Дочь: Ефросинья Владимировна

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Фесенко (фисенко) Сергий Владимирович

Мать ребёнка: Фесенко (фисенко) Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
мастер на железной дороге
Смерть
Около 1957
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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