Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти08.04.1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Федор Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Матвеевич
Мать ребёнка: Катерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Катерина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
08.04.1797