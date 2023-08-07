Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

08.04.1797

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Федор Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Катерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Катерина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
08.04.1797
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